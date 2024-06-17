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В Гродно BMW сбил мотоциклиста, он с тяжелыми травмами доставлен в больницу

17 июня, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно водитель BMW не заметил мотоциклиста и совершил на него наезд, сообщили БЕЛТА в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.

16 июня около 22.20 водитель, управлявший автомобилем BMW, двигался по большому объездному кольцу в Гродно, от Восточного моста в направлении проспекта Я. Купалы. При перестроении с левой полосы движения в правую 29-летний водитель автомобиля не убедился в отсутствии попутного транспорта и допустил столкновение с мотоциклом Honda под управлением 28-летнего мужчины.

В результате ДТП мотоциклист был госпитализирован в больницу. Диагноз — политравма, травматическая ампутация левой ноги.