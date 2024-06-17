Число госпитализированных с ботулизмом в Москве резко возросло

Дело о массовом отравлении возбудили 15 июня. За два дня в московские больницы за медицинской помощью обратились несколько человек. Первым о массовом отравлении сообщил телеканал РЕН ТВ. Тогда сообщалось, что в больницы попали 10 человек — трое из них ели консервы с тунцом, двое — лобио в вакуумной упаковке.