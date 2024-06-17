Число госпитализированных с ботулизмом в Москве резко возросло

Отмечается, что пострадавшие продолжают обращаться в больницы Москвы с симптомами этой инфекции.
Источник утверждает, что в день в столице регистрируют порядка 30−40 пациентов, у которых подозревают ботулизм. Таких пациентов тщательно обследуют, при этом до готовности результатов анализов им ставится предварительный диагноз «гастроэнтерит», говорится в сообщении.
Также сообщается, что контролирующие органы продолжают проверки компаний, которые, предположительно, доставили жителям опасную продукцию.
Накануне Mash сообщал о 41 госпитализированном с подозрением на ботулизм в Москве.
Дело о массовом отравлении возбудили 15 июня. За два дня в московские больницы за медицинской помощью обратились несколько человек. Первым о массовом отравлении сообщил телеканал РЕН ТВ. Тогда сообщалось, что в больницы попали 10 человек — трое из них ели консервы с тунцом, двое — лобио в вакуумной упаковке.