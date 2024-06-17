В Беларуси за сутки в лесах потерялись шесть человек

16 июня в 10.28 в МЧС поступило сообщение о потерявшемся в лесном массиве возле д. Салатье Гродненского района мальчике 2016 г.р. Для поисковых работ были задействованы 13 единиц техники и 32 человека. В 12.50 потерявшийся ребенок обнаружен.



В этот же день в 18.10 стало известно о потерявшейся в лесном массиве возле агрогородка Звенчатка Климовичского района Могилевской области пенсионерке 1949 года рождения. В 19.29 она обнаружена.



В 22.13 сообщили о потерявшихся в лесном массиве возле д. Углы Бобруйского района Могилевской области двух мужчинах 1988 и 1993 года рождения, и женщине 1997 года рождения, которая находится в отпуске по уходу за ребенком. В 23.32 работниками МЧС потерявшиеся граждане спасены.



В 23.14 стало известно о потерявшемся в лесном массиве возле агрогородка Юровичи Калинковичского района Гомельской области гражданине 1964 года рождения. Потерявшийся мужчина не обнаружен, поиски будут продолжены сегодня.



Все обнаруженные в медицинской помощи не нуждаются.