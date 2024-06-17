Фонтан забил из-под земли на АЗС в Алматы

В таких случаях жителей и гостей Алматы просят не предпринимать никаких самостоятельных действий, а немедленно покинуть место происшествия, сообщив о нем в ТОО «Алматинские тепловые сети» по телефонам: 378−06−48 (добавочный 1014), 378−06−62 (добавочный 1013) или 109.