Фонтан забил из-под земли на АЗС в Алматы

Инцидент произошел на пересечении пр. Райымбека — ул. Аэродромная.
Как сообщил официальный представитель предприятий теплоэнергокомплекса и ЖКХ Алматы Ян Гирин, произошел порыв теплотрассы во время ее планового испытания.
«Во время ранее объявленных плановых гидравлических испытаний городских теплосетей сегодня около 5:30 минут утра произошел порыв на одном из участков магистрального трубопровода, проходящего вблизи пересечения проспекта Райымбека и улицы Механической. Жертв и пострадавших нет», — рассказал он.
Порыв трубопровода диаметра 700 мм в экстренном порядке был локализован аварийной бригадой ТОО «Алматинские тепловые сети», которая приступила к устранению повреждения.
По предварительным данным, его причина — изношенность трубы, введенной в эксплуатацию в 1966 году.
Гидравлические испытания проводятся для проверки состояния оборудования теплосетей и выявления проблемных участков трубопроводов в рамках подготовки городского теплокомплекса к предстоящему отопительному сезону. Об их проведении горожан предупреждали 12 июня.
В период проведения испытаний, несмотря на меры обеспечения безопасности, не исключены нештатные ситуации.
В таких случаях жителей и гостей Алматы просят не предпринимать никаких самостоятельных действий, а немедленно покинуть место происшествия, сообщив о нем в ТОО «Алматинские тепловые сети» по телефонам: 378−06−48 (добавочный 1014), 378−06−62 (добавочный 1013) или 109.