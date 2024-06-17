Перекрыт крупный канал поставки психотропов в Беларусь

Сотрудники столичного наркоконтроля получили оперативную информацию о местонахождении на территории Ленинградской области тайника с 2 кг мефедрона. Наркотик предназначался для распространения в Беларуси. Благодаря тесному взаимодействию с российскими коллегами товар изъят.



В результате дальнейших оперативно-розыскных мероприятий в Гомеле при поддержке местных коллег задержали 40-летнего наркокурьера. У мужчины обнаружено около 1 кг аналогичного психотропа.



Злоумышленник рассказал, что предложение о криминальном заработке нашел в интернете.



Следователями возбуждены уголовные дела за незаконный оборот наркотиков с целью сбыта в составе организованной группы. Санкция статьи предусматривает до 20 лет лишения свободы. Устанавливаются иные факты противоправной деятельности задержанного.