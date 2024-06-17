Взрыв на рынке в Уральске: в реанимации находятся 4 человека

Как уточнили в пресс-службе управления здравоохранения ЗКО, в настоящее время трое мужчин с ожогами тела получают лечение в реанимационном отделении городской многопрофильной больницы.
— Еще 4 человека находятся в отделении политравмы. В том числе вернулся один человек, который ранее отказался от госпитализации. Один из подростков, доставленный в областную многопрофильную детскую больницу, находится в реанимации, второй — в отделении политравмы. Проведен специальный консилиум с участием главного внештатного травматолога области и руководителей указанных больниц. Также проведена совместная телемедицина с реаниматологами и комбустиологами центра медицины катастроф гг. Астаны и Алматы. Тактика лечения согласована, — сообщили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что в Уральске произошел взрыв газового баллона на месте для убоя скота и что один человек находится в реанимации.