Взрыв на рынке в Уральске: в реанимации находятся 4 человека

— Еще 4 человека находятся в отделении политравмы. В том числе вернулся один человек, который ранее отказался от госпитализации. Один из подростков, доставленный в областную многопрофильную детскую больницу, находится в реанимации, второй — в отделении политравмы. Проведен специальный консилиум с участием главного внештатного травматолога области и руководителей указанных больниц. Также проведена совместная телемедицина с реаниматологами и комбустиологами центра медицины катастроф гг. Астаны и Алматы. Тактика лечения согласована, — сообщили в ведомстве.