Житель Хабаровского края сжег свою сожительницу во время ссоры

51-летний житель Вяземского района сжег свою сожительницу во время ссоры, сообщает прокуратура Хабаровского края.
В июле прошлого года пьяный мужчина поссорился со своей сожительницей, и в ходе конфликта облил ее бензином и поджег. Через несколько дней женщина скончалась в больнице.
«Хабаровский краевой суд вынес приговор в отношении 51-летнего жителя Вяземского района. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного пп. “д”, “е” ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство)», — сообщает прокуратура Хабаровского края.
Суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы на 16 лет, отбывать его он будет исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на 1,5 года. Приговор в законную силу не вступил.