Следком взял на контроль тему едкого запаха в Советске

«В комментариях в социальной сети в СК России поступило обращение о нарушении природоохранного законодательства в поселке Барсуковка Калининградской области. В населенном пункте функционирует полигон твердых бытовых отходов, в результате деятельности которого происходят регулярные выбросы в атмосферу токсичных веществ, местные жители ощущают едкий запах. Кроме того, граждане высказывают жалобы на ухудшение состояния здоровья, отмечая участившиеся случаи возникновения заболеваний дыхательной системы. Неоднократные обращения в компетентные органы результатов не принесли», — говорится в сообщении Следственного комитета.