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Следком взял на контроль тему едкого запаха в Советске

Глава ведомства поручил провести проверку по ситуации со свалкой в Барсуковке и доложить о результатах.

Глава Следкомы РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по обращению о нарушении природоохранного законодательства в п. Барсуковка Калининградской области.

«В комментариях в социальной сети в СК России поступило обращение о нарушении природоохранного законодательства в поселке Барсуковка Калининградской области. В населенном пункте функционирует полигон твердых бытовых отходов, в результате деятельности которого происходят регулярные выбросы в атмосферу токсичных веществ, местные жители ощущают едкий запах. Кроме того, граждане высказывают жалобы на ухудшение состояния здоровья, отмечая участившиеся случаи возникновения заболеваний дыхательной системы. Неоднократные обращения в компетентные органы результатов не принесли», — говорится в сообщении Следственного комитета.

В СУ СК России по Калининградской области организована процессуальная проверка.

СК