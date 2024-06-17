В Петропавловске ищут утонувшего в реке мальчика

Ухудшают условия поиска усыпанное корягами дно реки. Вода после паводка ещё не успокоилась, поэтому течение сохраняется. Водолазам приходится работать буквально на ощупь.
«В поисках ребёнка задействованы 13 водолазов и 5 единиц техники. Сегодня подключатся ещё спасатели и сотрудники пожарных частей города. Они будут вести поиски по берегам реки. Поиски мы не прекращаем. Трудно сказать, насколько далеко могло его унести. Но ищем везде. Дело ещё и в том, что утонувшее тело может пойти ко дну, зацепиться за коряги и не всплыть сразу. А после паводка дно изобилует всякими сюрпризами. Это усложняет поиски. Второе — мутная вода ухудшает поиски. Течение сильное. Водолазы ищут на ощупь», — объяснили в пресс-службе ДЧС СКО.
К поискам мальчика подключены два беспилотных летательных аппарата и подводный дрон. Активно прочёсывают территории возможного нахождения ребёнка и волонтёры.
«Работает группа быстрого реагирования из шести человек. Это все волонтёры на воде. Пеших, к сожалению, нет. Клич бросали, но на подмогу так никто не вышел. Мы дошли до границы с Российской Федерацией в сторону села Соколовка вниз по течению реки. Думаем, что мальчик находится в акватории. Сегодня будем поднимать крюками со дна коряги. Варим крюки сами. Течение сильное. От микрорайона Зайсан до городской дамбы особенно сильное», — прокомментировала волонтёр Алёна Писаренко.
Напомним, мальчик купался с друзьями на необорудованном месте для отдыха на берегу реки в микрорайоне Зайсан. Ребёнка утянул водоворот.