В Петропавловске ищут утонувшего в реке мальчика

«В поисках ребёнка задействованы 13 водолазов и 5 единиц техники. Сегодня подключатся ещё спасатели и сотрудники пожарных частей города. Они будут вести поиски по берегам реки. Поиски мы не прекращаем. Трудно сказать, насколько далеко могло его унести. Но ищем везде. Дело ещё и в том, что утонувшее тело может пойти ко дну, зацепиться за коряги и не всплыть сразу. А после паводка дно изобилует всякими сюрпризами. Это усложняет поиски. Второе — мутная вода ухудшает поиски. Течение сильное. Водолазы ищут на ощупь», — объяснили в пресс-службе ДЧС СКО.