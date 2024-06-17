Ректор Воронежского госуниверситета Ендовицкий задержан по подозрению в даче взятки

По предварительным данным, вместе с Ендовицким по делу может проходитт еще и заведующий кафедрой экономики и управления Воронежского госуниверситета. Предположительно, он и должен был передать взятку в 600 тысяч рублей наличными от ректора главного вуза Воронежа. За это якобы полагалось присвоение некоему третьему лицу ученой степени.