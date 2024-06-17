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Ректор Воронежского госуниверситета Ендовицкий задержан по подозрению в даче взятки

Вместе с ним под стражей оказался завкафедрой вуза, предположительно, выступивший посредником.

Силовики задержали ректора ВГУ Дмитрия Ендовицкого по коррупционному делу. Ученой стал фигурантом уголовного дела о даче взятки по ч. 4 п. б ст. 291 УК РФ. Ендовитцкий был задержан на 72 часа, в данный момент его пребывание в СИЗО продлили еще на 72 часа. Об этом рассказали «Комсомольской правде» в Ленинском райсуде 17 июня.

По предварительным данным, вместе с Ендовицким по делу может проходитт еще и заведующий кафедрой экономики и управления Воронежского госуниверситета. Предположительно, он и должен был передать взятку в 600 тысяч рублей наличными от ректора главного вуза Воронежа. За это якобы полагалось присвоение некоему третьему лицу ученой степени.

В ближайшие дни предполагается, что обоим фигурантам дела изберут меру пресечения. В самом ВГУ пока эту информацию никак не комментируют и сказали, что вуз работает в обычном режиме.

Дмитрий Ендовицкий родился в Воронеже в 1970 году. Окончил экономический факультет ВГУ. Он возглавляет воронежский госуниверситет с 2011 года. Ранее работал проректором по экономическому развитию и инновациям, а также был заведующим кафедрой экономического анализа и аудита ВГУ.

Как рассказали в Следственном управлении СКР по Воронежской области, руководителем регионального ведомства возбуждено уголовное дело в отношении ректора воронежского высшего образовательного учреждения. Основанием для этого стали результаты доследственной проверки и материалы, предоставленные оперативными службами.

— Мужчина обвиняется в даче взятки в крупном размере через посредника за получение представляемым им лицом ученой степени. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, — подытожили в СК.

СК