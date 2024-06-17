КНБ рассказал о приговоре участникам транснациональной ОПГ

Также осенью 2022 года в Кызылорде и Аральске с привлечением службы «А» КНБ и при содействии прокуратуры была реализована спецоперация, в результате которой задержаны 32 предполагаемых участника региональной ОПГ. Их заподозрили в создании, руководстве и финансировании преступной группы, вымогательствах, а также совершении других тяжких уголовных правонарушений. В том же году в Кызылорде вынесен приговор в отношении обвиняемых в создании и участии в транснациональной организованной преступной группе, а также сбыте поддельных денежных средств.