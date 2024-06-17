К пожизненному сроку приговорили уральца, убившего четырех человек

«Заметив, что в доме, кроме его оппонента, находятся еще три человека, осознавая, что установленные на окнах металлические решетки не позволят потерпевшим быстро покинуть помещение, осужденный поджег сухие доски, лежавшие напротив единственного входа в дом, блокировав огнем единственный путь для эвакуации, — рассказали в свердловской прокуратуре. — В результате его преступных действий погибли 4 человека. Кроме того, пожар распространился на соседний дом, общий ущерб от пожара составил более 1,1 млн рублей».