К пожизненному сроку приговорили уральца, убившего четырех человек

В Свердловском областном суде 17 июня огласили приговор жителю Новоуральска, обвиняемому в убийстве более двух лиц, общеопасным способом, умышленном повреждении чужого имущества путем поджога, а также незаконном проникновении в жилище и краже.
Напомним, в апреле 2023 года мужчина, находившийся в состоянии опьянения, незаконно проник в дом к знакомой несовершеннолетней и ее матери в селе Тарасково Новоуральского городского округа. Он поджег дом и баню, попутно похитив телевизор.
В мае 2023 года житель Новоуральска с целью возвращения денежного долга пришел домой к своему знакомому в селе Тарасково. Между мужчинами произошел словесный конфликт.
«Заметив, что в доме, кроме его оппонента, находятся еще три человека, осознавая, что установленные на окнах металлические решетки не позволят потерпевшим быстро покинуть помещение, осужденный поджег сухие доски, лежавшие напротив единственного входа в дом, блокировав огнем единственный путь для эвакуации, — рассказали в свердловской прокуратуре. — В результате его преступных действий погибли 4 человека. Кроме того, пожар распространился на соседний дом, общий ущерб от пожара составил более 1,1 млн рублей».
️Свердловский областной суд назначил виновному наказание в виде пожизненного лишения свободы. Отбывать срок он будет в исправительной колонии особого режима.