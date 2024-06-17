В Самаре один кроссовер отлетел в другой, врезавшись в дорожный блок

Управляя автомобилем «Kia Sportage», 40-летний мужчина двигался вечером в воскресенье, 16 июня, по Ракитовскому шоссе в направлении проспекта Карла Маркса. Проезжая участок реконструкции автомагистрали Центральной в 18:15, он врезался в водоналивные ограждения в районе строения № 3а на Ракитовском шоссе. От удара иномарка вылетела на встречную полосу, где столкнулась с идущим по ней кроссовером «LIFAN Myway», за рулем которого находился 34-летний мужчина.