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В Самаре один кроссовер отлетел в другой, врезавшись в дорожный блок

Авария произошла вечером 16 июня 2024 года на реконструируемом участке автомагистрали Центральная.

Управляя автомобилем «Kia Sportage», 40-летний мужчина двигался вечером в воскресенье, 16 июня, по Ракитовскому шоссе в направлении проспекта Карла Маркса. Проезжая участок реконструкции автомагистрали Центральной в 18:15, он врезался в водоналивные ограждения в районе строения № 3а на Ракитовском шоссе. От удара иномарка вылетела на встречную полосу, где столкнулась с идущим по ней кроссовером «LIFAN Myway», за рулем которого находился 34-летний мужчина.

В результате ДТП пострадал водитель «Лифана», его доставили в мед и назначили амбулаторное лечение, сообщает ГУ МВД по Самарской области.