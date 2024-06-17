Под Красноярском цыганка украла у пенсионерки почти 60 тысяч рублей

В Емельяновском районе задержали цыганку, которая украла у пенсионерки 59 тысяч рублей. Как рассказали в полиции, пока потерпевшая находилась в огороде, нарушительница зашла в дом. Следом в дом зашла и пенсионерка, которая заметила непрошенную гостью. Подозреваемая предложила женщине купить одежду, но получила отказ и ушла. Чуть позже хозяйка дома заметила пропажу денег.