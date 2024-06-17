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Под Красноярском цыганка украла у пенсионерки почти 60 тысяч рублей

Извинения не спасли нарушительницу от уголовного дела.

Источник: Reuters

В Емельяновском районе задержали цыганку, которая украла у пенсионерки 59 тысяч рублей. Как рассказали в полиции, пока потерпевшая находилась в огороде, нарушительница зашла в дом. Следом в дом зашла и пенсионерка, которая заметила непрошенную гостью. Подозреваемая предложила женщине купить одежду, но получила отказ и ушла. Чуть позже хозяйка дома заметила пропажу денег.

Отметим, что задержали преступницу в течение суток. Женщина вернула потерпевшей деньги и извинилась. Впрочем, это не спасло преступницу от уголовного дела — теперь цыганке грозит до 6 лет тюрьмы.

В настоящее время правоохранители устанавливают причастность задержанность к другим аналогичным преступлениям.