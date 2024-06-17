Суд в Приморье рассмотрит дело о хищении 905 литров дизтоплива с локомотива

Следствие раскрыло, что 42-летний машинист и его 23-летний помощник, сговорившись с двумя сообщниками, замышляли преступление, в результате которого из локомотива было выкачано 905 литров топлива. Это топливо, разлитое в 30 канистры, было сброшено из поезда и впоследствии загружено в автомобиль двумя из злоумышленников (42 и 22 года), которые попытались скрыться, но были задержаны сотрудниками полиции. Работников поездной бригады задержали при прибытии грузового поезда на станцию Провалово Надеждинского района. Весь украденный объём топлива оценивается в 60 тысяч рублей.