Суд в Приморье рассмотрит дело о хищении 905 литров дизтоплива с локомотива

Очередное дело о хищении дизельного топлива прямо с движущегося локомотива достигло своего заключительного этапа — его направили в Надеждинский районный суд.
Как сообщает пресс-служба УТ МВД России по ДФО, эта история началась на железнодорожной станции Оленевод, где группа из четырёх человек, включая двух сотрудников локомотивного депо Уссурийска, была взята с поличным при попытке украсть дизтопливо с локомотива.
Следствие раскрыло, что 42-летний машинист и его 23-летний помощник, сговорившись с двумя сообщниками, замышляли преступление, в результате которого из локомотива было выкачано 905 литров топлива. Это топливо, разлитое в 30 канистры, было сброшено из поезда и впоследствии загружено в автомобиль двумя из злоумышленников (42 и 22 года), которые попытались скрыться, но были задержаны сотрудниками полиции. Работников поездной бригады задержали при прибытии грузового поезда на станцию Провалово Надеждинского района. Весь украденный объём топлива оценивается в 60 тысяч рублей.
Судебное разбирательство будет вестись по обвинениям, выдвинутым в соответствии с частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса РФ, предусматривающей ответственность за кражу, совершенную группой лиц по предварительному сговору. Ранее для двух подозреваемых в преступлении была выбрана мера пресечения домашний арест. Другие двое обвиняемых получили предписание о невыезде и необходимости соблюдения порядочного поведения до вынесения судебного решения.