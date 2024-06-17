Три инцидента на железной дороге Приморья за выходные: подробности происшествий

В Приморье зафиксированы три серьезных инцидента на железной дороге, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе Дальневосточной транспортной прокуратуры.
Так, 15 июня на перегоне Эбергард — Дальнереченск-2 произошло столкновение поезда с квадроциклом, пересекавшим железнодорожные пути вне переезда. Водитель квадроцикла остался жив, повреждений железнодорожного состава и инфраструктуры не обнаружено.
16 июня в районе станции «Спасск-Дальний» 52-летний мужчина был насмерть сбит грузовым поездом. По предварительным данным, пострадавший заметил приближающийся поезд, но продолжил движение через железнодорожные пути. Несмотря на применение экстренного торможения, столкновения избежать не удалось.
17 июня на перегоне Старый Ключ — Спасск-Дальний пассажирский поезд сообщением Владивосток-Москва насмерть сбил 60-летнего мужчину. Согласно имеющейся информации, пострадавший переходил железнодорожные пути по пешеходному переходу, игнорируя звуковые и световые предупреждающие сигналы.
Причины и обстоятельства всех трех инцидентов выясняются. Приморская транспортная прокуратура организовала проверки по фактам инцидентов, чтобы оценить исполнение законодательства о безопасности движения на железнодорожном транспорте и действия локомотивных бригад.