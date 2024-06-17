Три инцидента на железной дороге Приморья за выходные: подробности происшествий

16 июня в районе станции «Спасск-Дальний» 52-летний мужчина был насмерть сбит грузовым поездом. По предварительным данным, пострадавший заметил приближающийся поезд, но продолжил движение через железнодорожные пути. Несмотря на применение экстренного торможения, столкновения избежать не удалось.