В ростовском СИЗО обнаружили запрещенные предметы

В воскресенье утром несколько осужденных за терроризм захватили в заложники двух сотрудников СИЗО. Вооружившись пожарными топорами и резиновыми дубинками, они предъявили требование предоставить им машину, чтобы уехать из изолятора. Спустя несколько часов спецназ пошел на штурм. Всех преступников ликвидировали.