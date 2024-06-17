Ричмонд
+20°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В ростовском СИЗО обнаружили запрещенные предметы

Во время обыска в следственном изоляторе в Ростове-на-Дону изъяли несколько запрещенных предметов, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах области.

Какие именно это были предметы, не уточняется.

В воскресенье утром несколько осужденных за терроризм захватили в заложники двух сотрудников СИЗО. Вооружившись пожарными топорами и резиновыми дубинками, они предъявили требование предоставить им машину, чтобы уехать из изолятора. Спустя несколько часов спецназ пошел на штурм. Всех преступников ликвидировали.

Один из заложников получил царапины, но госпитализация ему была не нужна.

После происшествия следователи завели уголовное дело. Расследование ведут Следственный комитет РФ и Федеральная служба исполнения наказаний. Изолятор работает в обычном режиме.