В ростовском СИЗО обнаружили запрещенные предметы

Какие именно это были предметы, не уточняется.
В воскресенье утром несколько осужденных за терроризм захватили в заложники двух сотрудников СИЗО. Вооружившись пожарными топорами и резиновыми дубинками, они предъявили требование предоставить им машину, чтобы уехать из изолятора. Спустя несколько часов спецназ пошел на штурм. Всех преступников ликвидировали.
Один из заложников получил царапины, но госпитализация ему была не нужна.
После происшествия следователи завели уголовное дело. Расследование ведут Следственный комитет РФ и Федеральная служба исполнения наказаний. Изолятор работает в обычном режиме.