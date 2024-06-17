В Геленджике у нелегалов изъяли 18 экскурсионных джипов

В Геленджике в рамках операции «Джипинг» с начала летнего курортного сезона изъяли у недобросовестных бизнесменов 18 экскурсионных джипов, представляющих опасность для пассажиров. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.