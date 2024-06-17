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В Геленджике у нелегалов изъяли 18 экскурсионных джипов

В Геленджике в рамках операции «Джипинг» с начала летнего курортного сезона изъяли у недобросовестных бизнесменов 18 экскурсионных джипов, представляющих опасность для пассажиров. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

«Теперь правонарушителей ждет административный штраф и возможно аннулирование регистрации транспортного средства. В отношении водителей также составлено 132 протокола об административных правонарушениях», — говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что на Черноморском побережье продолжается операция «Джипинг» и борьба с нелегальными участниками рынка.

Отметим, что джипинг — одно из самых популярных экстремальных развлечений для туристов, поэтому правоохранители уделяют пристальное внимание безопасности пассажирских перевозок автомобилями повышенной проходимости.

Таким образом, госавтоинспекторы проверяют наличие специального разрешения на перевозку пассажиров, техническое состояние внедорожников, законность внесения в их конструкцию изменений, а также наличие документации, в том числе по страхованию жизни, здоровья и имущества пассажиров.