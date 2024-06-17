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42-летний мужчина погиб на пожаре в поселке Новая Игирма Нижнеилимского района

Огонь охватил дачный дом и надворные постройки.

Источник: МЧС РФ

В поселке Новая Игирма Нижнеилимского района при пожаре погиб 42-летний мужчина. На улице Вишневой загорелась деревянная дача и хозяйственные постройки. К приезду пожарных полыхали баня, гараж, сарай, стена и крыша дома. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС Иркутской области.

— Условием развития пожара стали позднее обнаружение и порывы ветра до 14 м/с. Он возник из-за короткого замыкания электропроводки, — пояснили в ведомстве.

В селе Кобь Братского района пожилой женщине удалось отделаться травмами. Она получила ожоги ног и ушибы лица. Там тоже загорелась баня. После того как огонь был потушен, стало ясно, что он возник из-за неосторожности в обращении с ним.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Ангарске прошли учения силовиков и спецслужб. Структуры оттачивали порядок действий при нападении террористов.

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