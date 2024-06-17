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В Самарской области объявили штормовое предупреждение из-за лесных пожаров

Высокая пожароопасность лесов сохранится в Самарской области еще на неделю.

В Самарской области объявили штормовое предупреждение из-за высокой пожароопасности лесов, предупреждает ГУ МЧС региона. По информации Приволжского УГМС, пожароопасность лесов четвертого класса сохранится еще на неделю, с 17 по 24 июня.

— Объявлен желтый уровень опасности, — уточнили в Приволжском УГМС.

ГУ МЧС России по Самарской области призывают жителей региона соблюдать правила безопасности, не нарушать запрет на посещение лесов, не разводить огонь в лесах, даже если рядом есть водоем. Запрещается поджигать сухую траву: это может привести к большой беде. Пожар может разгореться из-за искр от автомобиля или мотоцикла, непотушенной спички или сигареты, брошенной в лесу бутылки или осколка стекла.

МЧС