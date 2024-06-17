В Самарской области объявили штормовое предупреждение из-за лесных пожаров

ГУ МЧС России по Самарской области призывают жителей региона соблюдать правила безопасности, не нарушать запрет на посещение лесов, не разводить огонь в лесах, даже если рядом есть водоем. Запрещается поджигать сухую траву: это может привести к большой беде. Пожар может разгореться из-за искр от автомобиля или мотоцикла, непотушенной спички или сигареты, брошенной в лесу бутылки или осколка стекла.