Медведи пять раз выходили к населенным пунктам в Иркутской области

В минувшие выходные, с 15 по 16 июня, медведи пять раз выходили к населенным пунктам в трёх районах Иркутской области. Об этом irk.aif.ru сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.
«В Ангарске хищника видели около автозаправки на улице Декабристов. Житель Усть-Илимска заявил, что видел медведя в нескольких километрах от райцентра на Братском шоссе», — рассказали АиФ-Иркутск в полиции.
Ещё одного косолапого заметили в Усть-Илимском районе рядом с садоводством «Ландыш». Женщина, рассказала, что хищник направлялся в сторону кладбища. Затем поступило сообщение от жительницы Казачинско-Ленского района. Она сообщила, что по камерам видеонаблюдения увидела медведя во дворе своего дома в микрорайоне Солнечный поселка Магистральный.
В том же районе хозяина тайги заметили на кладбище. В поисках еды зверь походил по могилам. Залез за оградку, а затем забрался на стол. Немного потоптавшись, медведь слез и ушёл в лес.
Сотрудники полиции призывают жителей быть острожными и находиться подальше от лесных массивов.