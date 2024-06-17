Медведи пять раз выходили к населенным пунктам в Иркутской области

Ещё одного косолапого заметили в Усть-Илимском районе рядом с садоводством «Ландыш». Женщина, рассказала, что хищник направлялся в сторону кладбища. Затем поступило сообщение от жительницы Казачинско-Ленского района. Она сообщила, что по камерам видеонаблюдения увидела медведя во дворе своего дома в микрорайоне Солнечный поселка Магистральный.