Больше 7 лет колонии может получить экс-директор нижегородского депстроя

Напомним, Гора обвиняют в получении 1 млн рублей за покровительство компании, которая должна была поставить оборудование в девять детских садов, но нарушила сроки. Гор был задержан в конце июня 2023 года. Уголовное дело было возбуждено по статье «Получение должностным лицом через посредника взятки в виде денег за совершение действий в пользу взяткодателя, если оно в силу должностного положения может способствовать указанным действиям, а равно за общее покровительство и попустительство по службе, совершенное в крупном размере». Уголовное дело рассматривает Московский районный суд.