Мусорный полигон в Новороссийске продолжает гореть даже после ливней

Мы писали, крупный пожар на мусорном полигоне в Новороссийске тушили всю ночь с 9 по 10 июня. Как рассказал Андрей Кравченко, процесс тушения возгорания усложнялся из-за смены направления ветра. Основные работы проводили на вершине свалки. Огонь не распространился и остался в прежних границах.