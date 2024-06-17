Мусорный полигон в Новороссийске продолжает гореть даже после ливней

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, еще продолжается процесс по достижению полной ликвидации. На месте работают 46 человек при помощи 20 единиц техники. Тлеющие зоны засыпают грунтом и проливают огнетушащими средствами.
На 17 июня зона активного тления составляет 80 кв. м.
Мы писали, крупный пожар на мусорном полигоне в Новороссийске тушили всю ночь с 9 по 10 июня. Как рассказал Андрей Кравченко, процесс тушения возгорания усложнялся из-за смены направления ветра. Основные работы проводили на вершине свалки. Огонь не распространился и остался в прежних границах.
Напомним, ночью 11 июня на место выезжал замглавы города Александр Яменсков. В своем telegram-канале он рассказал, что свалку тушат с помощью лафетов. Кроме того, самосвалами подвозят грунт, которым засыпают полигон.