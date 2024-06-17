Ребенок в реанимации, родители погибли: что известно о смертельной аварии на трассе М-5 в Челябинской области

«Анечка была для нас самой замечательной дочерью, сестрой, тетей, подругой. Лешенька был самым чудесным сыном, братом, дядей, другом. Вы были чуткими и заботливыми родителями. Этот страшный день все перечеркнул. Очень трудно писать эти слова, зная, что это не кошмарный сон, и вас больше не вернуть», — написала в социальных сетях родственница погибших Татьяна.