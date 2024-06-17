Ребенок в реанимации, родители погибли: что известно о смертельной аварии на трассе М-5 в Челябинской области

Жуткая авария на трассе М-5 в Челябинской области искалечила судьбу семьи из города Трехгорный. Родители разбились насмерть, а их сын выжил. На вертолете его доставили в областную детскую больницу, сейчас ребенок находится в реанимации.
КП-Челябинск восстановила хронологию событий и попыталась разобраться в причинах смертельной аварии. Что же это было: чья-то роковая ошибка или трагическая случайность?
Смертельная авария
Рано утром в субботу Анна и Алексей Л. вместе с 9-летним сыном выехали из Трехгорного. Видимо, выходной они решили провести в областном центре — Челябинске. Когда половина пути была уже позади, навстречу выскочил огромный грузовик MAN. За рулем был 58-летний водитель.
От сильнейшего удара легковая машина вылетела с дороги и опрокинулась. Анна и Алексей погибли на месте. Выжил только 9-летний ребенок, который был в детском удерживающем устройстве и пристегнут ремнем безопасности.
Водителя грузовика и ребенка с тяжелыми травмами увезли в больницу.
Мальчик сильно пострадал. У него — открытый перелом костей свода и основания черепа, ушиб головного мозга, ушиб легкого и гематомы. Из-за тяжелого состояния ребенка передали областным медикам.
«На вертолете ребенка транспортировали в Челябинскую областную детскую клиническую больницу. Там ему оказывают помощь ведущие специалисты региона», — рассказали в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области.
«Ребенок в реанимации. Сегодня его могут перевести в отделение нейрохирургии. Пока находится под наблюдением врачей», — сообщил источник КП-Челябинск.
«Чуткие и заботливые родители»
За здоровье мальчика переживают родственники его мамы и папы. Они признаются, что поверить в эту трагедию непросто.
«Анечка была для нас самой замечательной дочерью, сестрой, тетей, подругой. Лешенька был самым чудесным сыном, братом, дядей, другом. Вы были чуткими и заботливыми родителями. Этот страшный день все перечеркнул. Очень трудно писать эти слова, зная, что это не кошмарный сон, и вас больше не вернуть», — написала в социальных сетях родственница погибших Татьяна.
Что говорит водитель грузовика
Следователи возбудили уголовное дело, ход которого поставлен на контроль в городской прокуратуре.
В понедельник, 17 июня, 58-летнему водителю грузовика, который вылетел на встречку, избрали меру пресечения.
«Не стали арестовывать. Он сейчас находится на лечении в больнице с травмами позвоночника, от следствия не скроется», — отметил источник в правоохранительных органах.
Как стало известно КП-Челябинск, водитель не был пьян и не заснул за рулем. Он заверяет, что объезжал яму на дороге.