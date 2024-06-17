В Симферополе осудят курьера мошенников, укравшего у пенсионеров более миллиона рублей

В Симферополе в суд передано дело местного жителя — курьера телефонных мошенников, укравшего у пенсионеров более миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Республики Крым.
По версии следствия, обвиняемый с подельниками «обрабатывали» пенсионеров по распространенной схеме «Ваш родственник попал в ДТП».
«Соучастники звонили пожилым людям и сообщали ложные сведения о совершении их родственниками дорожно-транспортных происшествий, а также о необходимости передавать денежные средства для возмещения причиненного ущерба», — уточнили в прокуратуре.
Обвиняемый выполнял функции курьера: лично встречался с пенсионерами и забирал деньги. Таким образом у четырех крымчан было похищено более миллиона рублей.
Парень обвиняется в мошенничестве (части 2, 3 статьи 159 УК РФ) и покушении на мошенничество (часть 3 статьи 30, часть 4 статьи 159 УК РФ. Уголовное дело передано в суд.