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Шаг до трагедии: В Кишиневе спасли двоих братьев, которые тонули в озере в «Долине Роз»

Столичные спасатели предотвратили гибель двух подростков во время купания в озере в парке «Долина Роз», сообщает пресс-служба ГИЧС.

ЧП произошло днем 16 июня около 16:40. Два брата купались в озере, в какой-то момент один из них стал тонуть. Брат бросился ему на помощь, но безуспешно.

Это заметили спасатели 5-й спасательной станции, которые немедленно отреагировали и вытащили подростков на берег. Подростки в возрасте 17 и 15 лет находятся вне опасности и не нуждаются в медицинской помощи.

По данным ГИЧС, с начала года на водно-спасательных станциях спасено от утопления 53 человека, в то же время 24 человека погибли в водоемах страны.

несчастный случай