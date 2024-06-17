Шаг до трагедии: В Кишиневе спасли двоих братьев, которые тонули в озере в «Долине Роз»

ЧП произошло днем 16 июня около 16:40. Два брата купались в озере, в какой-то момент один из них стал тонуть. Брат бросился ему на помощь, но безуспешно.
Это заметили спасатели 5-й спасательной станции, которые немедленно отреагировали и вытащили подростков на берег. Подростки в возрасте 17 и 15 лет находятся вне опасности и не нуждаются в медицинской помощи.
По данным ГИЧС, с начала года на водно-спасательных станциях спасено от утопления 53 человека, в то же время 24 человека погибли в водоемах страны.