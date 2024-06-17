Мигранты устроили поножовщину на производстве в Ленобласти

На производстве в поселке Федоровское Тосненского района Ленобласти двое мигрантов устроили поножовщину. Произошло это из-за внезапного конфликта, в ходе которого один ранил другого ножом. На место вызвали скорую помощь и полицию. В итоге одного из иностранцев — 48-летнего мужчину, увели в больницу в тяжелом состоянии, а его оппонента доставили в отдел. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.