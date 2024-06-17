Драку возле кафе в Лесозаводске проверяет прокуратура

Потасовка возле кафе в Лесозаводске после распространения ее записи в СМИ стала предметом проверки прокуратуры, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу надзорного ведомства.
«Ночью 16 июня 2024 года около здания кафе на ул. Петрова в г. Лесозаводске произошла драка, о которой стало известно после публикации записи инцидента в средствах массовой информации, поскольку никто из участников конфликта ни в медицинские учреждения, ни в правоохранительные органы не обращались», — говорится в сообщении пресс-службы.
После вмешательства прокуратуры по сообщению в СМИ организована доследственная проверка.
Надзорное ведомство поставило на контроль как установление всех обстоятельств произошедшего, так и работу отделения полиции по обеспечению правопорядка вблизи развлекательного заведения.
По результатам проверки прокуратура примет необходимый комплекс мер к укреплению законности и обеспечению безопасности граждан.