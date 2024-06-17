Драку возле кафе в Лесозаводске проверяет прокуратура

«Ночью 16 июня 2024 года около здания кафе на ул. Петрова в г. Лесозаводске произошла драка, о которой стало известно после публикации записи инцидента в средствах массовой информации, поскольку никто из участников конфликта ни в медицинские учреждения, ни в правоохранительные органы не обращались», — говорится в сообщении пресс-службы.