В свердловском городе нашли тело мужчины с огнестрельными ранениями

В городе Нижняя Тура вечером 13 июня во дворе одного из домов по улице Ильича было обнаружено тело 36-летнего мужчины с признаками насильственной смерти в виде огнестрельных ранений. В следственном комитете возбудили уголовное дело об убийстве.
По подозрению в совершении преступления полицейские задержали местного жителя 1987 года рождения.
«Сыщиками уголовного розыска местного отдела полиции изъято орудие, с помощью которого, по имеющимся данным было совершено преступление, а также патроны к нему и стреляные гильзы, — сообщили в пресс-службе регионального МВД. — Поводом для совершения данного преступления послужила личная неприязнь».