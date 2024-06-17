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В свердловском городе нашли тело мужчины с огнестрельными ранениями

Подозреваемого в убийстве уже задержали.

В городе Нижняя Тура вечером 13 июня во дворе одного из домов по улице Ильича было обнаружено тело 36-летнего мужчины с признаками насильственной смерти в виде огнестрельных ранений. В следственном комитете возбудили уголовное дело об убийстве.

По подозрению в совершении преступления полицейские задержали местного жителя 1987 года рождения.

«Сыщиками уголовного розыска местного отдела полиции изъято орудие, с помощью которого, по имеющимся данным было совершено преступление, а также патроны к нему и стреляные гильзы, — сообщили в пресс-службе регионального МВД. — Поводом для совершения данного преступления послужила личная неприязнь».