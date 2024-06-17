В свердловском городе нашли тело мужчины с огнестрельными ранениями

«Сыщиками уголовного розыска местного отдела полиции изъято орудие, с помощью которого, по имеющимся данным было совершено преступление, а также патроны к нему и стреляные гильзы, — сообщили в пресс-службе регионального МВД. — Поводом для совершения данного преступления послужила личная неприязнь».