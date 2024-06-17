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Автоцистерна раздавила «Ладу» на трассе в Ленобласти. Погибла пассажирка

Тяжелая авария с участием грузовика унесла жизнь пассажирки и отправила в больницу еще двоих. Легковой машине от удара буквально сплющило заднюю часть.

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ДТП случилось в 16:25 16 июня на 179-м километре автодороги «Псков — Гдов — Сланцы — Кингисепп — Краколье». Как сообщает 17 июня пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, 33-летний водитель грузовика Scania столкнулся с попутной LADA Kalina под управлением 57-летнего мужчины. На фото видно, что автоцистерна въехала в легковую сзади, смяв ее практически до середины салона.

В результате травмы получили три пассажирки «Лады». Одна из них, 36-летняя женщина, от полученных травм скончалась на месте. Женщину 59 лет и 7-летнюю девочку госпитализировали в состоянии средней тяжести.

По факту аварии ведется проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.