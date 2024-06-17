Автоцистерна раздавила «Ладу» на трассе в Ленобласти. Погибла пассажирка

ДТП случилось в 16:25 16 июня на 179-м километре автодороги «Псков — Гдов — Сланцы — Кингисепп — Краколье». Как сообщает 17 июня пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, 33-летний водитель грузовика Scania столкнулся с попутной LADA Kalina под управлением 57-летнего мужчины. На фото видно, что автоцистерна въехала в легковую сзади, смяв ее практически до середины салона.