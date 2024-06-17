Власти Москвы рассказали о заболевших ботулизмом

Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова рассказала о ситуации со вспышкой ботулизма среди покупавших салаты в «Кухне на районе». По ее словам, всего за медпомощью с симптомами заболевания обратился 121 человек. 55 человек находятся в тяжелом состоянии, 30 из них в реанимации.