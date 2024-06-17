Власти Москвы рассказали о заболевших ботулизмом

Она подчеркнула, что распространение некачественных продуктов приостановлено и сейчас идет эпидрасследование.
«Управлением Роспотребнадзора по городу Москве совместно с департаментом здравоохранения определены основные продукты, которые могли послужить источником пищевого отравления, ведется эпидемиологическое расследование, распространение некачественных продуктов приостановлено», — сообщила Анастасия Ракова журналистам (цитата по ТАСС).
По словам заммэра, все пострадавшие проходят обследование в стационарах и находятся под наблюдением врачей. Она отметила, что угрозы для их жизни нет.
14 июня в больницы Москвы стали обращаться пациенты с симптомами ботулизма — редким инфекционным заболеванием, которое поражает нервную систему. Роспотребнадзор сообщал, что все они употребляли салат лобио от ООО «Локалкитчен» и салат с тунцом, фасолью и яблоком от ООО «Гастропорт». Сервис доставки еды «Кухня на районе» приостановил работу. СКР возбудил дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ).