«Подразделения группировки войск “Восток” заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение живой силе и технике 72 механизированной бригады ВСУ, 102 и 128 бригад теробороны в районах населенных пунктов Великая Новоселка Донецкой Народной Республики и Варваровка Запорожской области. Отразили две атаки штурмовых групп 123 бригады теробороны и 31 бригады нацгвардии. ВСУ потеряли до 150 военнослужащих, три автомобиля, две 155 мм самоходные артиллерийские установки Krab польского производства и две 155 мм гаубицы FH-70 производства Великобритании. Также уничтожены два полевых склада с боеприпасами ВСУ», — говорится в сообщении.