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Подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи, ВСУ потеряли до 405 военнослужащих, три бронемашины, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Подразделения группировки войск “Запад” заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям 14-й, 43-й, 44-й, 116-й механизированных и 3-й штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Шийковка, Синьковка, Пески-Радьковские, Дружелюбовка Харьковской области и Невское Луганской Народной Республики», — говорится в сводке министерства.

По данным ведомства, ВСУ потеряли до 405 военнослужащих, три боевые бронированные машины, семь автомобилей, две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», станцию радиоэлектронной борьбы «Нота».