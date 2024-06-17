Подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи

«Подразделения группировки войск “Запад” заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям 14-й, 43-й, 44-й, 116-й механизированных и 3-й штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Шийковка, Синьковка, Пески-Радьковские, Дружелюбовка Харьковской области и Невское Луганской Народной Республики», — говорится в сводке министерства.