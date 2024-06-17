Российские военные уничтожили три бригады ВСУ в ДНР

«Противник потерял до 535 военнослужащих, два бронетранспортера, три пикапа, две 155 мм гаубицы М777 производства США, две 152 мм гаубицы Д-20 и 122 мм орудие Д-30. Также уничтожено два склада с боеприпасами ВСУ», — добавили в МО РФ.