Подразделения группировки «Центр» отразили четыре контратаки ВСУ

«Подразделения группировки войск “Центр” улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям 47-й механизированной, 68-й егерской, 144-й пехотной бригад ВСУ, 109-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Воздвиженка, Камышевка, Новая Полтавка Донецкой Народной Республики. За сутки отражены четыре контратаки штурмовых групп 23-й, 47-й механизированных и 68-й егерской бригад ВСУ», — говорится в сводке министерства.