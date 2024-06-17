Подразделения группировки «Центр» отразили четыре контратаки ВСУ

«Подразделения группировки войск “Центр” улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям 47-й механизированной, 68-й егерской, 144-й пехотной бригад ВСУ, 109-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Воздвиженка, Камышевка, Новая Полтавка Донецкой Народной Республики. За сутки отражены четыре контратаки штурмовых групп 23-й, 47-й механизированных и 68-й егерской бригад ВСУ», — говорится в сводке министерства.
По данным ведомства, потери противника составили до 335 военнослужащих, боевая машина пехоты Bradley производства США, боевая бронированная машина MaxxPro производства США и два автомобиля.
«В ходе контрбатарейной борьбы поражены 155-мм гаубица М777 производства США, 152-мм гаубица Д-20, 152-мм самоходная артиллерийская установка “Акация”, 152-мм гаубица 2А65 “Мста-Б”, две 122-мм гаубицы Д-30, 100-мм пушка “Рапира”, боевая машина РСЗО БМ-21 “Град”, — сообщили в Минобороны.