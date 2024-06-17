Группировка «Днепр» уничтожила до 50 боевиков ВСУ за сутки

«Подразделениями группировки войск “Днепр” нанесено поражение формированиям 128-й горно-штурмовой, 141-й пехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Жеребянки и Нестерянка Запорожской области. Потери ВСУ составили до 50 военнослужащих, два автомобиля, 152-мм орудие Д-20, а также 122-мм гаубица Д-30», — говорится в сообщении российского военного ведомства.