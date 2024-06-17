Ричмонд
+20°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Группировка «Днепр» уничтожила до 50 боевиков ВСУ за сутки

МО: группировка «Днепр» уничтожила 50 боевиков ВСУ, орудие Д-20 и гаубицу Д-30.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Российские подразделения группировки «Днепр» наносили огневое поражение формированиям ВСУ, уничтожены до 50 украинских военнослужащих, 152-мм орудие Д-20, а также 122-мм гаубица Д-30, сообщило в понедельник Минобороны РФ.

«Подразделениями группировки войск “Днепр” нанесено поражение формированиям 128-й горно-штурмовой, 141-й пехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Жеребянки и Нестерянка Запорожской области. Потери ВСУ составили до 50 военнослужащих, два автомобиля, 152-мм орудие Д-20, а также 122-мм гаубица Д-30», — говорится в сообщении российского военного ведомства.