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Российские военные отразили контратаку ВСУ в Харьковской области

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Подразделения российской группировки войск «Север» в течение суток улучшили положение по переднему краю, отразили контратаку украинской штурмовой группы, противник потерял до 300 военных, сообщило в понедельник министерство обороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Подразделения группировки войск “Север” улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение живой силе и технике 42-й механизированной, 57-й мотопехотной, 71-й пехотной бригад ВСУ, 105-й и 125-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Волчанск, Глубокое, Синельниково и Липцы Харьковской области. Кроме того, отражена контратака штурмовой группы 36-й бригады морской пехоты», — говорится в сводке военного ведомства.

За сутки противник потерял: до 300 военнослужащих, четыре пикапа, 152-миллиметровую гаубицу Д-20, 122-миллиметровую гаубицу Д-30, а также боевую машину РСЗО БМ-21 «Град», отмечает МО РФ.