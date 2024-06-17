Российские военные отразили контратаку ВСУ в Харьковской области

«Подразделения группировки войск “Север” улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение живой силе и технике 42-й механизированной, 57-й мотопехотной, 71-й пехотной бригад ВСУ, 105-й и 125-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Волчанск, Глубокое, Синельниково и Липцы Харьковской области. Кроме того, отражена контратака штурмовой группы 36-й бригады морской пехоты», — говорится в сводке военного ведомства.