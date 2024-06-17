Роскачество начало проверку консервированного тунца

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Роскачество начало исследование консервированного тунца после случаев отравления блюдами с этим видом консервов, изучит в том числе на ботулизм, рассказали РИА Новости в организации.
«Роскачество приступило к веерному исследованию консервированного тунца после случаев отравления продукцией с этим видом консервов. Исследование будет направлено в том числе на наличие признаков ботулизма», — сообщили там. Также ожидается, что в ходе исследования попадется и фальсифицированная продукция, как это было в рамках предыдущих исследований консервированной рыбной продукции.
При этом, по данным Центра изучения потребительского поведения Роскачества, 91% россиян, употребляющих консервированный тунец, покупают его в крупных торговых сетях, около 15% — в магазине у дома, по 11% — в интернет-магазинах и на маркетплейсах. Всего 6% покупают этот вид консервов в рыбных магазинах. Топ-5 критериев, на которые смотрят потребители перед покупкой тунца, — марка и бренд, цена, акции и скидки, срок годности.
Ранее в Telegram-канале столичного главка СК РФ сообщалось, что в Москве завели уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, после того, как 10 человек попали в больницы с ботулизмом. Позже в пресс-службе Роспотребнадзора сообщили, что ведомство после случаев отравления приостановило оборот продукции «Салат лобио» изготовителя «Локалкитчен» и «Салат с тунцом, фасолью и яблоком» изготовителя «Гастропорт». Уже приобретенную продукцию Роспотребнадзор не рекомендуют употреблять в пищу. Следователи обыскивали места реализации продукции.
Кроме того, СК совместно с Роспотребнадзором изучают служебную документацию организаций, которые производили и поставляли продукцию. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).