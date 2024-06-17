Роскачество начало проверку консервированного тунца

Ранее в Telegram-канале столичного главка СК РФ сообщалось, что в Москве завели уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, после того, как 10 человек попали в больницы с ботулизмом. Позже в пресс-службе Роспотребнадзора сообщили, что ведомство после случаев отравления приостановило оборот продукции «Салат лобио» изготовителя «Локалкитчен» и «Салат с тунцом, фасолью и яблоком» изготовителя «Гастропорт». Уже приобретенную продукцию Роспотребнадзор не рекомендуют употреблять в пищу. Следователи обыскивали места реализации продукции.