Перепутали тела детей: жительница Кызылорды подала в суд на морг

4-месячная дочь истца скончалась в 2023 году в реанимационном отделении детской больницы. В тот же день в перинатальном центре у другой женщины ребенок родился мертвым. Тела детей были доставлены в морг.
«При обращении истца о выдаче тела сотрудники морга сообщили, что тело ее ребенка ошибочно было передано другому родителю. Последний, не зная об этом, похоронил младенца. Далее была проведена эксгумация, и тело девочки было передано матери», — говорится в сообщении суда.
Сотруднику морга за ненадлежащее исполнение обязанностей объявили строгий выговор. Главного врача бюро освободили от занимаемой должности.
«В суде подтверждено, что этот факт произошел из-за халатности работников медучреждения. Данные обстоятельства причинили истцу морально-психологические страдания и эмоциональные переживания. В связи с этим суд удовлетворил иск и взыскал с патологоанатомического бюро в пользу истца 1 миллион тенге в качестве компенсации морального вреда», — сообщили в суде.