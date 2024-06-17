Житель Башкирии отдал мошенникам ипотечные 6 млн рублей

Уроженец Благоварского района просматривал социальные сети и увидел рекламу быстрого заработка. Предложение его зацепило, он оставил заявку. Затем ему позвонили «инвесторы» и убедили его, что на их площадке он многократно увеличит свои средства. Далее потерпевший и аферист встретились в машине последнего, и новоиспеченный инвестор передал тому 6 млн руб. Это были средства, одобренные банком на покупку квартиры.