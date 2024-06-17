Житель Башкирии отдал мошенникам ипотечные 6 млн рублей

Уроженец Благоварского района просматривал социальные сети и увидел рекламу быстрого заработка. Предложение его зацепило, он оставил заявку. Затем ему позвонили «инвесторы» и убедили его, что на их площадке он многократно увеличит свои средства. Далее потерпевший и аферист встретились в машине последнего, и новоиспеченный инвестор передал тому 6 млн руб. Это были средства, одобренные банком на покупку квартиры.
И у молодого человека действительно появился инвестиционный счёт, на котором он следил за обещанным ростом своего дохода. Но через некоторое время доступ к приложению ограничился, в поддержке ему ничем не помогли. Когда он стал писать своему брокеру, тот перестал выходить на связь.
Как рассказал молодой человек в полиции, аферисты пообещали ему за год сделать из его 6 млн — 1 млрд рублей.