Против Татьяны Лазаревой завели уголовное дело об оправдании терроризма

Об этом в ответ на запрос депутата заявили в ГУ МВД Москвы. Правоохранители проверили высказывания Лазаревой об ударах украинских беспилотников по территории РФ и нашли в них признаки оправдания терроризма, после чего против Лазаревой 17 мая и было возбуждено дело.