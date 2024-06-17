В Перми загорелся склад перчаток на улице Промышленной

Сообщение о пожаре поступило в МЧС в 14:14. К месту вызова направлены силы и средства в количестве 35 человек личного состава и девять единиц техники.
"По прибытии к месту вызова первого подразделения установлено, что происходит горение склада перчаток. Имеется угроза распространения огня на соседнее двухэтажное производственное здание.
Время локализации пожара в 14 часов 53 минуты. Время ликвидации открытого горения в 15 часов 32 минуты. Площадь пожара 300 квадратных метров", — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю.
Основное производственное помещение не пострадало, пожарные остановили огонь на кровле. Во время происшествия никто не погиб и не пострадал. Предварительная причина пожара — короткое замыкание.