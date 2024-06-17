Что известно о вспышке ботулизма в Москве

17 июня заммэра столицы Анастасия Ракова сообщила, что к всего врачам обратился 121 человек, из них 55 — в тяжелом состоянии, 30 — в реанимации. По словам заместителя мэра, все пострадавшие госпитализированы и находятся под наблюдением медперсонала. Она подчеркнула, что их жизни ничего не угрожает. Распространение подозрительных продуктов остановлено.