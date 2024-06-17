Что известно о вспышке ботулизма в Москве

В период с 14 по 15 июня в московские больницы обратились как минимум 10 человек в возрасте от 18 до 60 лет с признаками пищевого отравления.
15 июня в пресс-службе столичного департамента здравоохранения опровергли факт массового отравления, связанного с ботулизмом. При этом в ведомстве отметили, что четверо пациентов находятся в больнице с подозрением на заболевание.
16 июня в Москве возбудили уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, после того, как людей госпитализировали с ботулизмом. Роспотребнадзор приостановил оборот продукции «Салат лобио» (изготовитель «Локалкитчен» («Кухня на районе»)) и «Салат с тунцом, фасолью и яблоком» (изготовитель «Гастропорт»). Следователи обыскали места реализации продукции, обнаружили попытки избавиться от неё, изъяли документы и технику. Сервис «Кухня на районе» приостановил работу.
17 июня заммэра столицы Анастасия Ракова сообщила, что к всего врачам обратился 121 человек, из них 55 — в тяжелом состоянии, 30 — в реанимации. По словам заместителя мэра, все пострадавшие госпитализированы и находятся под наблюдением медперсонала. Она подчеркнула, что их жизни ничего не угрожает. Распространение подозрительных продуктов остановлено.
В Москве создана следственно-оперативная группа для расследования дела об отравлениях. Допрошены свыше 30 свидетелей, проведены обыски, изъятая продукция исследуется на токсичность. Пострадавшие или обладающие какой-либо информацией могут сообщить в СК России по номеру 8−495−690−25−28.
Роскачество начало исследование консервированного тунца после случаев отравлений. Продукцию проверят на фальсификации и ботулизм. По данным организации, 91% россиян покупают тунец в крупных сетях, 15% — в магазине у дома, 11% — онлайн и на маркетплейсах, и 6% — в рыбных магазинах. Основные критерии при выборе: марка, цена, акции и срок годности.
«Российская газета» перечислила правила, которые необходимо соблюдать для того, чтобы обезопасить себя от заболевания: не употреблять открытые консервы в точках общепита, обращать внимание на крышки консерв (вздутие, пенаа, плесень и пузырьки газа внутри — признаки выделения газа бактериями рода botulinum); промывать овощи и грибы перед едой; не покупать потрошки животных сомнительного качества; соблюдать правила при домашнем изготовлении консерв.
Ботулизм — заболевание, вызванное токсинами бактерий Clostridium botulinum. Причиной отравления часто являются пищевые продукты.
Нина Лютикова