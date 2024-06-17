Rzeczpospolita: в Польше пропали трое осужденных за шпионаж в пользу России

По данным издания, Ярослав «исчез с радаров спецслужб» в январе, когда суд вынес ему предписание отбывать наказание. В апреле и мае суд выдал напоминания о приговоре. Несовершеннолетнего Артура М. (на момент ареста ему было 16 лет) постановили доставить в исправительное учреждение. Белоруска Мария подала заявление об условно-досрочном освобождении, но не пришла на заседание. Суд также постановил задержать ее и отправить в тюрьму.
Как уточнил представитель министра-координатора спецслужб Яцек Добжинский, сейчас в польских тюрьмах содержатся 12 осужденных за шпионаж, еще одного должны доставить на следующей неделе. Какие-либо подробности о них не приводятся. Кроме того, один человек из «шпионской сети» остается на свободе и объявлен в розыск.
В 2023 году польские спецслужбы задержали как минимум 16 иностранных граждан по обвинению в шпионаже в пользу России. Среди обвиняемых были граждане Украины, Белоруссии и России. В декабре польский окружной суд города Люблин признал вину 14 из них. В апреле 2024-го суд в Польше приговорил еще одного россиянина к 2,5 годам колонии по делу о шпионаже. В апреле польские власти анонсировали создание комиссии по расследованию «российского влияния».