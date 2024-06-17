Rzeczpospolita: в Польше пропали трое осужденных за шпионаж в пользу России

По данным издания, Ярослав «исчез с радаров спецслужб» в январе, когда суд вынес ему предписание отбывать наказание. В апреле и мае суд выдал напоминания о приговоре. Несовершеннолетнего Артура М. (на момент ареста ему было 16 лет) постановили доставить в исправительное учреждение. Белоруска Мария подала заявление об условно-досрочном освобождении, но не пришла на заседание. Суд также постановил задержать ее и отправить в тюрьму.