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Мужчина получил условный срок за 18 ложных сообщений о терактах в Петербурге

Житель Парголово на протяжении двух месяцев в 2022 году посылал сообщения о минировании различных объектов социальной инфраструктуры и органов власти в Петербурге. Всего насчитали 18 эпизодов.

Среди зданий, где мужчина якобы закладывал бомбы, были школы, суды, аэропорт Пулково, больницы и торговые центры. Конечно, его действия не остались безнаказанными. Его приговорили к пяти годам лишения свободы условно с испытательным сроком на пять лет. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

— Фигурант из хулиганских побуждений в целях дестабилизации деятельности органов власти и объектов социальной инфраструктуры с электронной почты отправлял заведомо ложные сообщения о готовящихся взрывах, поджогах и других действиях, создающих опасность гибели людей и причинения ущерба, — добавили в пресс-службе.

Уточняется, что процесс проходил в закрытом режиме, и подсудимый свою вину признал.