Мужчина получил условный срок за 18 ложных сообщений о терактах в Петербурге

Среди зданий, где мужчина якобы закладывал бомбы, были школы, суды, аэропорт Пулково, больницы и торговые центры. Конечно, его действия не остались безнаказанными. Его приговорили к пяти годам лишения свободы условно с испытательным сроком на пять лет. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.