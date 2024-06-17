Мужчина получил условный срок за 18 ложных сообщений о терактах в Петербурге

Среди зданий, где мужчина якобы закладывал бомбы, были школы, суды, аэропорт Пулково, больницы и торговые центры. Конечно, его действия не остались безнаказанными. Его приговорили к пяти годам лишения свободы условно с испытательным сроком на пять лет. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.
— Фигурант из хулиганских побуждений в целях дестабилизации деятельности органов власти и объектов социальной инфраструктуры с электронной почты отправлял заведомо ложные сообщения о готовящихся взрывах, поджогах и других действиях, создающих опасность гибели людей и причинения ущерба, — добавили в пресс-службе.
Уточняется, что процесс проходил в закрытом режиме, и подсудимый свою вину признал.