Житель Жодино во время застолья убил своего знакомого

Сотрудники милиции установили, что 28-летний местный житель дома распивал алкоголь с 36-летним знакомым. Между собутыльниками произошел словесный конфликт. Хозяин схватил нож и убил гостя ударом в шею. Тело фигурант ночью занес в подвал.



Труп обнаружили соседи и сообщили в милицию. Сыщики оперативно восстановили картину случившегося и задержали подозреваемого.



Следователи возбудили уголовное дело за убийство. Фигуранту грозит до 15 лет лишения свободы.