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Житель Жодино во время застолья убил своего знакомого

17 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Жодино во время застолья местный житель убил своего знакомого. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Минского облисполкома.

Сотрудники милиции установили, что 28-летний местный житель дома распивал алкоголь с 36-летним знакомым. Между собутыльниками произошел словесный конфликт. Хозяин схватил нож и убил гостя ударом в шею. Тело фигурант ночью занес в подвал.

Труп обнаружили соседи и сообщили в милицию. Сыщики оперативно восстановили картину случившегося и задержали подозреваемого.

Следователи возбудили уголовное дело за убийство. Фигуранту грозит до 15 лет лишения свободы.