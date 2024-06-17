Сотрудники милиции установили, что 28-летний местный житель дома распивал алкоголь с 36-летним знакомым. Между собутыльниками произошел словесный конфликт. Хозяин схватил нож и убил гостя ударом в шею. Тело фигурант ночью занес в подвал.
Труп обнаружили соседи и сообщили в милицию. Сыщики оперативно восстановили картину случившегося и задержали подозреваемого.
Следователи возбудили уголовное дело за убийство. Фигуранту грозит до 15 лет лишения свободы.
Житель Жодино во время застолья убил своего знакомого
17 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Жодино во время застолья местный житель убил своего знакомого. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Минского облисполкома.
Сотрудники милиции установили, что 28-летний местный житель дома распивал алкоголь с 36-летним знакомым. Между собутыльниками произошел словесный конфликт. Хозяин схватил нож и убил гостя ударом в шею. Тело фигурант ночью занес в подвал.