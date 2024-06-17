Легковушка сбила шестилетнюю девочку на переходе в Бресте

ДТП случилось 16 июня около 19.45. За рулем автомобиля Skoda была 20-летняя брестчанка. Выезжая от торгового центра на улицу Московскую, она сбила девочку, которая пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Ребенок получил травмы, девочку госпитализировали.



Правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося.