ДТП случилось 16 июня около 19.45. За рулем автомобиля Skoda была 20-летняя брестчанка. Выезжая от торгового центра на улицу Московскую, она сбила девочку, которая пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Ребенок получил травмы, девочку госпитализировали.
Правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося.
Легковушка сбила шестилетнюю девочку на переходе в Бресте
17 июня, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте в ДТП пострадала 6-летняя девочка, сообщает БЕЛТА со ссылкой на управление ГАИ УВД Брестского облисполкома.
ДТП случилось 16 июня около 19.45. За рулем автомобиля Skoda была 20-летняя брестчанка. Выезжая от торгового центра на улицу Московскую, она сбила девочку, которая пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Ребенок получил травмы, девочку госпитализировали.