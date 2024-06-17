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Легковушка сбила шестилетнюю девочку на переходе в Бресте

17 июня, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте в ДТП пострадала 6-летняя девочка, сообщает БЕЛТА со ссылкой на управление ГАИ УВД Брестского облисполкома.

ДТП случилось 16 июня около 19.45. За рулем автомобиля Skoda была 20-летняя брестчанка. Выезжая от торгового центра на улицу Московскую, она сбила девочку, которая пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Ребенок получил травмы, девочку госпитализировали.

Правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося.