Волгоградский экс-генерал Музраев оспорил приговор за теракт

Экс-руководитель СУ СКР по Волгоградской области Михаил Музраев решил оспорить приговор за теракт. Бывшему генералу дали 20 лет колонии строгого режима и лишили звания, а также госнаград. Как сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на ТАСС, адвокат Андрей Горохов подготовил кассационную жалобу. Организатор теракта пытается доказать свою невиновность.
Напомним, Музаева осудили за поджог дома губернатора Андрея Бочарова в ноябре 2016 года. Его сообщником стал криминальный авторитет Владимир Зубков. Фигуранты наняли бизнесмена Евгения Ремезова, у которого был давний конфликт с главой региона. Он и организовал теракт.
Экс-генерал и ранее пытался оспорить приговор, однако Апелляционный военный суд Московской области ужесточил наказание.