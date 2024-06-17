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Волгоградский экс-генерал Музраев оспорил приговор за теракт

Осужденный за поджог дома волгоградского губернатора экс-генерал Музраев оспорил приговор.

Экс-руководитель СУ СКР по Волгоградской области Михаил Музраев решил оспорить приговор за теракт. Бывшему генералу дали 20 лет колонии строгого режима и лишили звания, а также госнаград. Как сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на ТАСС, адвокат Андрей Горохов подготовил кассационную жалобу. Организатор теракта пытается доказать свою невиновность.

Напомним, Музаева осудили за поджог дома губернатора Андрея Бочарова в ноябре 2016 года. Его сообщником стал криминальный авторитет Владимир Зубков. Фигуранты наняли бизнесмена Евгения Ремезова, у которого был давний конфликт с главой региона. Он и организовал теракт.

Экс-генерал и ранее пытался оспорить приговор, однако Апелляционный военный суд Московской области ужесточил наказание.