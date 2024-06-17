Волгоградский экс-генерал Музраев оспорил приговор за теракт

Напомним, Музаева осудили за поджог дома губернатора Андрея Бочарова в ноябре 2016 года. Его сообщником стал криминальный авторитет Владимир Зубков. Фигуранты наняли бизнесмена Евгения Ремезова, у которого был давний конфликт с главой региона. Он и организовал теракт.