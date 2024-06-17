Суд выпустил из СИЗО экс-директора «Водоканала» Первоуральска Артура Гузаирова

31 мая Первоуральский горсуд продлил Артуру Гузаирову арест сроком до 3 июля. Защита обжаловала постановление в облсуде. «Суд апелляционной инстанции, заслушав выступления сторон, изучив материалы дела, отменил постановление Первоуральского городского суда, отказал в удовлетворении ходатайства следствия о продлении срока содержания под стражей в отношении обвиняемого», — сказано в сообщении.
Напомним, Артур Гузаиров был задержан 25 апреля на парковке возле собственного дома. Ему инкриминируют п. «в» ч.3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий) и два эпизода по ч.1. ст. 293 УК РФ (халатность).
Артура Гузаирова отстранили от должности директора «Водоканала» 6 февраля по решению мэра Первоуральска Игоря Кабца из-за крупных аварий в системе водоснабжения города. На должность и.о. директора предприятия был назначен Сергей Матафонов. Спустя неделю после назначения он был задержан во время совещания в прокуратуре по вопросам ЖКХ. Ему предъявлены обвинения по п. «в» ч.5 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в крупном размере»), по ч.3 ст. 160 УК РФ («Присвоение или растрата в крупном размере») и по ч.1 ст. 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»).