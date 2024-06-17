Муфтий Ростовской области опроверг сообщения о переговорах с террористами

«Многие ошибочно приняли меня за человека, который вел переговоры с захватившими сотрудников ГУФСИН в следственном изоляторе нашего города. Это был не я. Не могу сказать, кто это был на самом деле, я с ним не знаком. Странно, что по фотографии приняли меня за другого человека. Я сразу дал разъяснения по этому поводу», — сказал Бикмаев.