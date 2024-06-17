Муфтий Ростовской области опроверг сообщения о переговорах с террористами

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Председатель Центрального духовного управления мусульман (ЦДУМ) Ростовской области в составе ЦДУМ России Мухаммед Бикмаев заявил РИА Новости, что он не принимал участие в переговорах с террористами, захватившими в заложники сотрудников ГУФСИН в Ростове-на-Дону.
В воскресенье обвиняемые, содержащиеся в одной из камер СИЗО-1 ГУФСИН по Ростовской области, взяли в заложники двух сотрудников. Позже в тот же день захватчики были ликвидированы. В ряде СМИ и Telegram-каналов появилась информация о том, что на кадрах с представителем мусульманского духовенства, якобы ведущим переговоры с захватчиками, — Бикмаев.
«Многие ошибочно приняли меня за человека, который вел переговоры с захватившими сотрудников ГУФСИН в следственном изоляторе нашего города. Это был не я. Не могу сказать, кто это был на самом деле, я с ним не знаком. Странно, что по фотографии приняли меня за другого человека. Я сразу дал разъяснения по этому поводу», — сказал Бикмаев.
По словам религиозного деятеля, к нему за помощью для переговоров никто не обращался. «Не могу понять, почему переговорщика ассоциируют со мной. Это ошибочно», — отметил Бикмаев.